Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası çarpıcı Mert Hakan iddiası
Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertli ekip, 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ün attığı golle geriye düştü.
Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertli ekip, 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ün attığı golle geriye düştü.
Toparlanmayı başaramayan Fenerbahçe karşısında konuk ekip, 21. dakikada Umut Bulut'un kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Rakibinin üstün oyununa cevap veremeyen sarı-lacivertliler, neredeyse hiç gol pozisyonu üretemeden soyunma odasına 2-0 geride girdi.
İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada duran toptan Ndayishimiye'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, kalan bölümde maçı çevirmeyi başaramadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.