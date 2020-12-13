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  3. 13 Aralık 2020 16:00

Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası çarpıcı Mert Hakan iddiası

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertli ekip, 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ün attığı golle geriye düştü.

Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası çarpıcı Mert Hakan iddiası

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertli ekip, 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ün attığı golle geriye düştü.

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Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası çarpıcı Mert Hakan iddiası

Toparlanmayı başaramayan Fenerbahçe karşısında konuk ekip, 21. dakikada Umut Bulut'un kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Rakibinin üstün oyununa cevap veremeyen sarı-lacivertliler, neredeyse hiç gol pozisyonu üretemeden soyunma odasına 2-0 geride girdi.

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Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası çarpıcı Mert Hakan iddiası

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada duran toptan Ndayishimiye'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, kalan bölümde maçı çevirmeyi başaramadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

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Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası çarpıcı Mert Hakan iddiası

27 YIL SONRA İLK Ligin 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a, 10. haftada ise Beşiktaş'a sahasında üst üste mağlup olarak 27 yıl sonra bu istatistiği tekrarlayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a da yenilerek bir ilke imza attı.

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