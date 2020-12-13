Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası çarpıcı Mert Hakan iddiası

27 YIL SONRA İLK Ligin 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a, 10. haftada ise Beşiktaş'a sahasında üst üste mağlup olarak 27 yıl sonra bu istatistiği tekrarlayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a da yenilerek bir ilke imza attı.