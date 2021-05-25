Yeni sezon için geri sayım sürüyor: Süper Lig ne zaman başlayacak?
Zorlu ve rekabetin bol olduğu bir sezonun sonunda yeni sezon için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? İşte cevabı...
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için geri sayım sürüyor. Takımların transfer çalışmaları henüz başlamamışken, futbolseverlerin ligin başlangıç tarihine yönelik araştırmaları devam ediyor. İşte, Süper Lig'de yeni sezon tarihi...
Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.