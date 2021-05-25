Yeni sezon için geri sayım sürüyor: Süper Lig ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.