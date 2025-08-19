Yeni sezonun ilk değişikliği... Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü
Süper Lig'in daha 2'nci haftasında eknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük koltuğuna Burak Yılmaz'ı getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 3-0 mağlup olmuştu.
Bu mağlubiyetin ardından Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk teknik direktör değişikliği de gerçekleşti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarına ayrıldığını açıkladı. Ligde ilk 2 hafta Galatasaray ve Konyaspor 3-0’lık skorlarla mağlup olan Gaziantep ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Gaziantep FK, ismet Taşdemir’in ayrılığının ardından yeni dönem için teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile sözleşme imzaladı.