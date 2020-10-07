Yeni transfer için flaş yorum: ''Vedat Muriqi gibi olacak''

Bu arada Kosova medyasında da transferle ilgili birçok değerlendirme yer aldı. Gazeteciler, "Kemal Ademi uzun boyuyla hava toplarında çok etkilidir. Hatta Muriqi'den bile daha iyi olduğunu ifade edebiliriz. Ama son vuruşlarda Muriqi sanki daha ağır basar. Duran toplar ve kornerler açısından hava topu gücüyle Ademi çok önemli bir hücum gücüdür" yorumunda bulundu. (Fotomaç)