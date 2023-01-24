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Yeşil sahalarda bir devrin sonu! Futbolu bırakıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.

Yeşil sahalarda bir devrin sonu! Futbolu bırakıyor - Resim: 1

La Gazzetta dello Sport'ta İtalya devi Milan'ın formasını giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

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Yeşil sahalarda bir devrin sonu! Futbolu bırakıyor - Resim: 2

Habere göre, son dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ibrahimovic, sezonun sona ermesinin ardından kramponlarını asacak.

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Yeşil sahalarda bir devrin sonu! Futbolu bırakıyor - Resim: 3

Milan'ın, 41 yaşındaki yıldızı futbolu bırakmasının ardından kulüpte tutmak istediği belirtildi. 

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Yeşil sahalarda bir devrin sonu! Futbolu bırakıyor - Resim: 4

İtalyan temsilcisinin, Ibrahimovic'e kulüp için bir büyükelçi rolü teklif edeceği ifade edildi.

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