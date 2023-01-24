Yeşil sahalarda bir devrin sonu! Futbolu bırakıyor
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport'ta İtalya devi Milan'ın formasını giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.
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Habere göre, son dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ibrahimovic, sezonun sona ermesinin ardından kramponlarını asacak.
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Milan'ın, 41 yaşındaki yıldızı futbolu bırakmasının ardından kulüpte tutmak istediği belirtildi.
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İtalyan temsilcisinin, Ibrahimovic'e kulüp için bir büyükelçi rolü teklif edeceği ifade edildi.
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