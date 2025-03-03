Yeşil sahalarda rekor üstüne rekor kıran Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırttı
Şubat ayında 40 yaşını geride bırakan ve kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir iddia yeşil sahalara bomba gibi düştü.
Futbol tarihinde birçok rekorun sahibi olan Ronaldo, 12 Mart 2022'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi olmuştu. Ronaldo o günden bugüne attığı gollerle kariyerindeki gol sayısını 925. gole çıkartarak kendi rekorunu da kırdı.
Kariyerine uzun süredir Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo için Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Portekizli yıldızın İspanya La Liga kulübü Valencia'yı satın almak için düğmeye bastı.
Valencia'nın sahibi Peter Lim ile Ronaldo'nun birçok işte beraber çalıştığı ve Lim'in hisse satışlarını bu sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtildi.