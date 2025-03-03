Yeşil sahalarda rekor üstüne rekor kıran Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırttı

Futbol tarihinde birçok rekorun sahibi olan Ronaldo, 12 Mart 2022'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi olmuştu. Ronaldo o günden bugüne attığı gollerle kariyerindeki gol sayısını 925. gole çıkartarak kendi rekorunu da kırdı.