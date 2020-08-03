Yıldız isim açıkladı: ''Fenerbahçe'ye gidiyorum!''
Süper Lig'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer dönemi için çalışmalar başladı. Oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Süper Lig'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer dönemi için çalışmalar başladı. Oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Bu doğrultuda yeni sezon öncesi radikal kararlar alacak olan Kanarya, 2020-2021 sezonuna sil baştan bir kadroyla giriş yapacak. İlk olarak yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.
Emre Belözoğlu'nu sportif direktör koltuğuna oturtan Fenerbahçe'de, transferde tüm yetki de tecrübeli isme verildi. Çalışmalarına henüz lig bitmeden başlayan Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapmıştı.