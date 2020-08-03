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  3. 03 Ağustos 2020 12:05

Yıldız isim açıkladı: ''Fenerbahçe'ye gidiyorum!''

Süper Lig'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer dönemi için çalışmalar başladı. Oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Yıldız isim açıkladı: ''Fenerbahçe'ye gidiyorum!''

Süper Lig'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer dönemi için çalışmalar başladı. Oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

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Yıldız isim açıkladı: ''Fenerbahçe'ye gidiyorum!''

Bu doğrultuda yeni sezon öncesi radikal kararlar alacak olan Kanarya, 2020-2021 sezonuna sil baştan bir kadroyla giriş yapacak. İlk olarak yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.

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Yıldız isim açıkladı: ''Fenerbahçe'ye gidiyorum!''

Emre Belözoğlu'nu sportif direktör koltuğuna oturtan Fenerbahçe'de, transferde tüm yetki de tecrübeli isme verildi. Çalışmalarına henüz lig bitmeden başlayan Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapmıştı.

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Yıldız isim açıkladı: ''Fenerbahçe'ye gidiyorum!''

Tecrübeli isim, ikinci transferini ise ezeli rakibinden yaptı. İşte oldukça ses getirecek transferin detayları...

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