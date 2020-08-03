Yıldız isim açıkladı: ''Fenerbahçe'ye gidiyorum!''

Bu doğrultuda yeni sezon öncesi radikal kararlar alacak olan Kanarya, 2020-2021 sezonuna sil baştan bir kadroyla giriş yapacak. İlk olarak yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.