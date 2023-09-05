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Yıldız yağmuru! Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken ligin en değerli futbolcuları da netleşmeye başladı. İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları...

Yıldız yağmuru! Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu! - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de oyuncuların tahmini piyasa değerleri yayınlandı. İşte değerli isim...

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Yıldız yağmuru! Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu! - Resim: 2

DANIEL AMARTEY (BEŞİKTAŞ)

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ganalı savunmacının tahmini piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Yıldız yağmuru! Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu! - Resim: 3

UĞURCAN ÇAKIR (TRABZONSPOR)

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın tahmini piyasa değeri 12 milyon Euro.

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Yıldız yağmuru! Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu! - Resim: 4

ANGELINO (GALATASARAY)

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı İspanyol sol bek için belirlenen tahmini değer 12 milyon Euro.

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