Yıldız yağmuru! Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken ligin en değerli futbolcuları da netleşmeye başladı. İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları...
Trendyol Süper Lig'de oyuncuların tahmini piyasa değerleri yayınlandı. İşte değerli isim...
1 / 20
DANIEL AMARTEY (BEŞİKTAŞ)
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ganalı savunmacının tahmini piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
2 / 20
UĞURCAN ÇAKIR (TRABZONSPOR)
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın tahmini piyasa değeri 12 milyon Euro.
3 / 20
ANGELINO (GALATASARAY)
Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı İspanyol sol bek için belirlenen tahmini değer 12 milyon Euro.
4 / 20