Yılın maçı: Çarşamba ile Perşembe, Pazar günü karşılaştı
Bölgesel Amatör Lig 12’nci grubun 7’nci haftasında Türkiye’nin günlerdir merak ettiği Perşembespor - Çarşambaspor mücadelesi oynandı. İki ekip karşılıklı bulduğu gollerle yeşil sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.
Türk futbol tarihi bugün eşi benzeri görülmemiş bir heyecana sahne oldu. BAL 12’nci grubun 7’nci haftasında Ordu temsilcisi Perşembespor ile Samsun ekibi Çarşambaspor karşı karşıya geldi. İki takımın adının haftanın günlerini yansıtması nedeni ile futbolseverler de karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Perşembe İlçe Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Perşembespor, 8’inci dakikada Mustafa Batuhan Akıncı’nın golü ile 1-0 öne geçti.
Taraftarının desteği ile rakibine baskı yapmaya devam eden Ordu temsilcisinde Yasin Öztop 12’nci dakikada skoru 2-0’a taşıdı. Skorda dengeyi yakalamak için gol arayışına giren Çarşambaspor, 28’inci dakikada Abdulkadir Kaplan ile farkı 1’e indirdi. Ev sahibi ekipte Tansu Yazıcı, 37’nci dakikada bulduğu golle farkı yeniden 2’ye çıkardı. Perşembespor, devre arasına 3-1 önde girdi.
Kıran kırana geçen mücadelenin ikinci yarısında Samsun temsilcisi, gol için yüklendi. 46’ncı dakikada yeniden sahneye çıkan Abdulkadir Kaplan, skoru 3-2’ye taşıdı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelede Çarşambaspor, beraberlik için ataklarını sıklaştırdı. Konuk ekipte Hayri Kıcıkoğlu, 90+5’te attığı golle skorda eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmazken, Perşembespor ile Çarşambaspor yeşil sahadan 3-3’lük eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Ordu ve Samsun ekibi puanlarını 11 çıkarttı.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Perşembespor Antrenörü Hakan Çolak, sahadan dostça ayrıldıklarını belirterek, “Çarşamba, Perşembe müsabakadan dostça ayrılıyoruz. Bu tip derbi maçların atmosferi yüksek oluyor. Ama yine de sakatlık yok, kavga yok. Bütün futbolcular birbirleri ile arkadaş. Son dakikada yediğimiz golle mücadele berabere bitti.