Yılın maçı: Çarşamba ile Perşembe, Pazar günü karşılaştı

Türk futbol tarihi bugün eşi benzeri görülmemiş bir heyecana sahne oldu. BAL 12’nci grubun 7’nci haftasında Ordu temsilcisi Perşembespor ile Samsun ekibi Çarşambaspor karşı karşıya geldi. İki takımın adının haftanın günlerini yansıtması nedeni ile futbolseverler de karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Perşembe İlçe Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Perşembespor, 8’inci dakikada Mustafa Batuhan Akıncı’nın golü ile 1-0 öne geçti.