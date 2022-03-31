Yine geriledik... İşte A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeni yeri
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off C Yolu'nda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını bir kez daha kaybeden A Millî Futbol Takımımızda düşüş sürüyor.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off C Yolu'nda mücadele eden A Millî Futbol Takımımız, Portekiz'e 3-1 kaybederek bir kez daha Dünya Kupası şansını kaybetti.
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Portekiz'e elenmenin ardından A Millî Takımımızın Dünya Kupası hasreti 20 seneye çıkmış oldu.
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Milli takımlar düzeyinde futbolun en prestijli organizasyonu olan Dünya Kupası'na bir kez daha katılamamamız FIFA dünya sıralamasına da net şekilde yansıdı.
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23 Aralık 2021'de 37. sıradayken 10 Şubat 2022'de 39. sıraya gerilemiştik.
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