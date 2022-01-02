Yunus Akgün için sıraya girdiler
2015 yılında Galatasaray'ın alt yaş takımlarında futbol hayatına başlayan 21 yaşındaki Yunus Akgün, ilk kez 2018 yılında A takıma çıkmıştı.
Fatih Terim ile birlikte gelişimini sürdüren genç futbolcu, bu süreçte iki farklı dönemde Adana Demirspor'a kiralandı.
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İlk olarak 20/21 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ile üst lige çıkma mücadelesi veren Yunus, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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Bu sezon ise yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kanat bölgelerine yaptığı transferler nedeniyle bir kez daha Adana ekibine kiralanan Yunus Akgün, sezonun en parlayan isimlerinden birisi oldu.
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Galatasaray'da yerine alınan Barış Alper Yılmaz ve Olimpiu Morutan gibi isimleri geride bırakan Yunus Akgün, taraftarın özlemini çektiği oyuncular arasına girdi.
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