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Yunus Akgün için sıraya girdiler

2015 yılında Galatasaray'ın alt yaş takımlarında futbol hayatına başlayan 21 yaşındaki Yunus Akgün, ilk kez 2018 yılında A takıma çıkmıştı.

Yunus Akgün için sıraya girdiler - Resim: 1

Fatih Terim ile birlikte gelişimini sürdüren genç futbolcu, bu süreçte iki farklı dönemde Adana Demirspor'a kiralandı.

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Yunus Akgün için sıraya girdiler - Resim: 2

İlk olarak 20/21 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ile üst lige çıkma mücadelesi veren Yunus, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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Yunus Akgün için sıraya girdiler - Resim: 3

Bu sezon ise yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kanat bölgelerine yaptığı transferler nedeniyle bir kez daha Adana ekibine kiralanan Yunus Akgün, sezonun en parlayan isimlerinden birisi oldu.

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Yunus Akgün için sıraya girdiler - Resim: 4

Galatasaray'da yerine alınan Barış Alper Yılmaz ve Olimpiu Morutan gibi isimleri geride bırakan Yunus Akgün, taraftarın özlemini çektiği oyuncular arasına girdi.

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