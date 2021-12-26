Yusuf Demir'in yeni takımı belli oldu
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Türk asıllı Avusturyalı genç yıldızı Yusuf Demir, Almanya Bundesliga yolcusu.
Barcelona'nın 18 yaşındaki Türk asıllı genç yıldızı Yusuf Demir, devre arası transfer döneminde kulüpten ayrılıyor.
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İspanyol Sport Gazetesinin haberinde oyuncunun çevresinden elde edilen bilgiye göre Yusuf Demir, bir Bundesliga ekibine transfer olacak.
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18 yaşındaki genç yıldız, Avrupa futbolunun en büyük genç yeteneklerinden biri olarak Barcelona'ya geldi.
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Yusuf Demir, sezon başında Barcelona forması giyebilmek için Borussia Dortmund gibi kulüplerin teklifini kabul etmemişti.
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