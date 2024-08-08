Yusuf Dikeç, dünyada gündem olan pozunu anlattı
Milli sporcu Yusuf Dikeç, Paris 2024'te atış stilinin dünyada gündem olması ile ilgili "Hayatımda ne değişti? Bu tişört değişti, bu yeni. Bir de en önemlisi tabii olimpiyat madalyası" dedi.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, açıklamalarda bulundu.
Yusuf Dikeç, tarihi bir başarıya imza attıkları takım arkadaşı hakkında, "İlayda ile 2-3 yıldır beraber antrenman yapıyoruz. Gerçekten çok çalıştı. Gitmeden önce de İlayda ile çok konuşuyor, istişare ediyorduk. Tabii İlayda şanslı; ben 5'inci olimpiyatımda madalyaya ulaşabildim, İlayda ilk olimpiyatında. İnşallah bundan sonra daha büyük başarılara imza atacak" dedi.
Dünya gündemine gelmesi sonrası hayatında neler değiştiği sorusu yöneltilen Yusuf, şunları söyledi:
Hayatımda çok fazla değişik bir şey yok. Hayatımda ne değişti? Bu tişört değişti, bu yeni. Bir de en önemlisi tabii olimpiyat madalyası. Üç gün önce Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne gitmiştim. Oradaki genç arkadaşlar da aynı soruyu sordu. Onlara '15 gün önce de yine burada aynı yemeği yiyordum, aynı suyu içiyordum, sizlerle konuşuyordum. 20 gün sonra da aynı' dedim. İnşallah bu çizgimiz bozulmaz. Bu başarı hiçbir zaman benim demedim, bu ülkemizin başarısı. Bu başarıyı seven herkesle paylaşıyorum. Güzel şeyler paylaştıkça çoğalır.