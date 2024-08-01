Yusuf Dikeç'ten dikkat çeken sözler: ''Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanlar...''

Dikeç'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Öncelikle böyle bir başarı yakaladığım için çok mutluyum. 85 milyonun dualarıyla geldik. Hedefimiz altın madalyaydı ama onu da ucundan kaçırdık. Bir yarışmaya bir sporcu gittiğinde, nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla gitmeli. Bugünkü yarışmada şansımız yerinde değildi. Bir puanla kaçırdım. 2 arkadaşımız da yine aynı şekilde. Gönül isterdi ki altın olsun ama olmadı.