Yusuf Dikeç'ten dikkat çeken sözler: ''Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanlar...''
Olimpiyatlardaki yaptığı atışla tüm dünyanın gündeminde olan Yusuf Dikeç’ten katıldığı bir canlı yayında "Geçen yıl elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanların dışındaki herkese bu başarımı armağan ediyorum” dedi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırmıştı.
Bu büyük başarıda rakibi özel gözlükle atış yaparken, eli cebinde yaptığı atışlarla Türkiye'ye havalı tabanca atış kategorisinde gümüş madalya getiren ve tüm dünyada gündem olan Yusuf Dikeç'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.
TGRT Haber canlı yayınına katılan başarılı sporcu "Dışarıdan rahat gözüküyor ama içimizde fırtınalar kopuyor" ifadelerini kullanarak "85 milyonun dualarıyla geldik. Hedefimiz altın madalyaydı, 2028'de onu kazanacağız." diye konuştu. "Bu kadar konuşulacağını tahmin etmiyordum." diyen Dikeç, "Geçen sene elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanların dışındaki herkese bu başarımı armağan ediyorum." dedi.
Dikeç'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Öncelikle böyle bir başarı yakaladığım için çok mutluyum. 85 milyonun dualarıyla geldik. Hedefimiz altın madalyaydı ama onu da ucundan kaçırdık. Bir yarışmaya bir sporcu gittiğinde, nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla gitmeli. Bugünkü yarışmada şansımız yerinde değildi. Bir puanla kaçırdım. 2 arkadaşımız da yine aynı şekilde. Gönül isterdi ki altın olsun ama olmadı.