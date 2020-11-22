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  3. 22 Kasım 2020 21:46

Yusuf Yazıcı için dikkat çeken iddia

Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille transfer olan Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Yusuf Yazıcı için dikkat çeken iddia

Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille transfer olan Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

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Yusuf Yazıcı için dikkat çeken iddia

Sakatlığının ardından harika bir dönüşe imza atan yıldız futbolcunun adı Arsenal ile anılmaya başlanmıştı.

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Yusuf Yazıcı için dikkat çeken iddia

İngiliz basını Yusuf ile ilgili bir rapor hazırlamış ve genç yıldızın Mesut Özil'in yerini alabileceği iddia edilmişti.

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Yusuf Yazıcı için dikkat çeken iddia

İngiliz basınından Yusuf Yazıcı ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.

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