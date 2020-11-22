Yusuf Yazıcı için dikkat çeken iddia
Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille transfer olan Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille transfer olan Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
Sakatlığının ardından harika bir dönüşe imza atan yıldız futbolcunun adı Arsenal ile anılmaya başlanmıştı.
İngiliz basını Yusuf ile ilgili bir rapor hazırlamış ve genç yıldızın Mesut Özil'in yerini alabileceği iddia edilmişti.