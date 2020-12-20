Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılacak mı?
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından adaptasyon sürecini de atlatan genç futbolcu, L'Equipe'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.
PSG maçı öncesi, seni Trabzonspor'dan Lille'e getiren başkan Gerard Lopez ve Luis Campos görevlerinden ayrıldılar. Bu durum seni etkiledi mi? Bu iki insan, Lille'e gelişimde önemli rol oynadılar. İyi ve kötü günlerde hep oradaydılar. Biliyorsunuz ki geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadım. İnanır mısınız bilmem ama beni neredeyse her akşam aradılar. Ara sıra ziyaretime geldiler. Onlara büyük saygı duyuyorum. Benim için çok şey yaptılar. Asla unutmayacağım.