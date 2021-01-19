Yusuf Yazıcı transferinde flaş gelişme
Lille'de gösterdiği muazzam performansla dünya futbolunun ilgisini çeken milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı için dev kulüp transfer için resmi temaslara başladı.
Lille'de gösterdiği muazzam performansla dünya futbolunun ilgisini çeken milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı için dev kulüp transfer için resmi temaslara başladı.
Fransız ekibi Lille ile bu sezon çıktığı 23 maçta 11 gol 4 asist üreten Yusuf Yazıcı bu yıla damgasını vurdu. Aynı Yusuf Yazıcı gibi Burak Yılmaz'dan da 11 gol 4 asistlik katkı alan Lille bu sezon Türk oyuncular sayesinde zirve mücadelesi veriyor.
Yusuf Yazıcı özellikle Milan'la oynanan Avrupa Ligi maçında yaptığı hat-trickle dev kulüplerin radarına girdi. France Football'un haberine göre ise Yusuf'u ciddi olarak takip eden kulüp İtalyan devi Juventus...