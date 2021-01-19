Yusuf Yazıcı transferinde flaş gelişme

Fransız ekibi Lille ile bu sezon çıktığı 23 maçta 11 gol 4 asist üreten Yusuf Yazıcı bu yıla damgasını vurdu. Aynı Yusuf Yazıcı gibi Burak Yılmaz'dan da 11 gol 4 asistlik katkı alan Lille bu sezon Türk oyuncular sayesinde zirve mücadelesi veriyor.