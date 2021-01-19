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  3. 19 Ocak 2021 12:55

Yusuf Yazıcı transferinde flaş gelişme

Lille'de gösterdiği muazzam performansla dünya futbolunun ilgisini çeken milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı için dev kulüp transfer için resmi temaslara başladı.

Yusuf Yazıcı transferinde flaş gelişme

Lille'de gösterdiği muazzam performansla dünya futbolunun ilgisini çeken milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı için dev kulüp transfer için resmi temaslara başladı.

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Yusuf Yazıcı transferinde flaş gelişme

Fransız ekibi Lille ile bu sezon çıktığı 23 maçta 11 gol 4 asist üreten Yusuf Yazıcı bu yıla damgasını vurdu. Aynı Yusuf Yazıcı gibi Burak Yılmaz'dan da 11 gol 4 asistlik katkı alan Lille bu sezon Türk oyuncular sayesinde zirve mücadelesi veriyor.

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Yusuf Yazıcı transferinde flaş gelişme

Yusuf Yazıcı özellikle Milan'la oynanan Avrupa Ligi maçında yaptığı hat-trickle dev kulüplerin radarına girdi. France Football'un haberine göre ise Yusuf'u ciddi olarak takip eden kulüp İtalyan devi Juventus...

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Yusuf Yazıcı transferinde flaş gelişme

Özellikle kaliteli bir orta saha arayan Torino ekibi Lille'de performansıyla dikkat çeken Yusuf Yazıcı'yı yakında takibe aldı. Alvaro Morata'ya güçlü bir alternatif isteyen ve Dybala'nın yerini doldurabilecek bir oyuncu isteyen Juventus gözünü Yusuf'a dikti.

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