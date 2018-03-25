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  3. 25 Mart 2018 16:29

Zanetti'nin lokantasında krampon koleksiyonu !

Arjantinli efsane Javier Zanetti'nin Milano'daki lokantasında, beraber ya da karşılıklı oynadığı efsane futbolcuların unutulmaz kramponları sergileniyor...

Zanetti'nin lokantasında krampon koleksiyonu !

İşte Zanetti'nin lokantasının duvarları...

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Zanetti'nin lokantasında krampon koleksiyonu !

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Zanetti'nin lokantasında krampon koleksiyonu !

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Zanetti'nin lokantasında krampon koleksiyonu !

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