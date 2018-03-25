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Zanetti'nin lokantasında krampon koleksiyonu !
25 Mart 2018 16:29
Zanetti'nin lokantasında krampon koleksiyonu !
Arjantinli efsane Javier Zanetti'nin Milano'daki lokantasında, beraber ya da karşılıklı oynadığı efsane futbolcuların unutulmaz kramponları sergileniyor...
İşte Zanetti'nin lokantasının duvarları...
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