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  3. 07 Ekim 2020 10:10

Zanka'dan transfer ve ayrılık itirafı

Fenerbahçe'den FC Kopenhag'a kiralanan Mathias Zanka Jorgensen, transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Zanka'dan transfer ve ayrılık itirafı

Evime dönmeyi seçtim. Çünkü, en iyi çözüm buydu. Bana hızlıca bir çözüm gerekiyordu, çünkü çok az saatim vardı. Şimdi gerçekleşti. Kısa bir kiralama olacak. Dün gece eve geldiğimde kafam karmakarışıktı. Birçok şey vardı. Düşünceler kafamda dolaşıyordu. Birçok farklı seçenek arasında çok az farklar vardı ama geç de olsa seçimimi yaptım.

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Zanka'dan transfer ve ayrılık itirafı

Sonuna kadar bekledik, çünkü son ana kadar görüşmeler devam etti. Kopenhag, bu transferde başarılı bir sonuca varmayı başardı. Transferin bitmesine 3 saat kadar vardı. Tabii ki mutluyum. Çünkü, çok güzel başarılar yakaladığım bir yere geri döndüm.

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Zanka'dan transfer ve ayrılık itirafı

Kopenhag'ta çok fazla dostum var. Kulüple bağımı sosyal medya üzerinde de devam ettiriyordum.

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Zanka'dan transfer ve ayrılık itirafı

Ayrıca, ben bir Kopenhag taraftarıyım. Onlardan da bana birçok mesaj geldi. Kopenhag taraftarıyla aramdaki ilişki çok özeldir Doğduğum yer ile kulüp tesisleri arasında tam olarak 5 dakika mesafe var.

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