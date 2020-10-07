Zanka'dan transfer ve ayrılık itirafı
Fenerbahçe'den FC Kopenhag'a kiralanan Mathias Zanka Jorgensen, transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.
Evime dönmeyi seçtim. Çünkü, en iyi çözüm buydu. Bana hızlıca bir çözüm gerekiyordu, çünkü çok az saatim vardı. Şimdi gerçekleşti. Kısa bir kiralama olacak. Dün gece eve geldiğimde kafam karmakarışıktı. Birçok şey vardı. Düşünceler kafamda dolaşıyordu. Birçok farklı seçenek arasında çok az farklar vardı ama geç de olsa seçimimi yaptım.
Sonuna kadar bekledik, çünkü son ana kadar görüşmeler devam etti. Kopenhag, bu transferde başarılı bir sonuca varmayı başardı. Transferin bitmesine 3 saat kadar vardı. Tabii ki mutluyum. Çünkü, çok güzel başarılar yakaladığım bir yere geri döndüm.