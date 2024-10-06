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Zehra Güneş isyan bayrağını açtı: ''Yaşamak istiyoruz''

Türkiye'de her gün bir yenisi yaşanan kadın cinayetlerine isyan büyüyor. A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı Filenin Sultanı Zehra Güneş "yaşamak istiyoruz" diyerek isyan etti.

Zehra Güneş isyan bayrağını açtı: ''Yaşamak istiyoruz'' - Resim: 1

Yaşanan kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik istismarlarla ilgili ifşalara tepkiler büyüyor.

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Zehra Güneş isyan bayrağını açtı: ''Yaşamak istiyoruz'' - Resim: 2

Türkiye'de artık günde birden fazla kadın cinayeti işlenirken, son olarak İstanbul'da iki genç kızın korkunç bir şekilde katledilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu.

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Zehra Güneş isyan bayrağını açtı: ''Yaşamak istiyoruz'' - Resim: 3

Tüm Türkiye kadına ve çocuklara yönelik şiddete karşı tek ses olurken ünlü isimlerden de tepkiler peş peşe geldi.

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Zehra Güneş isyan bayrağını açtı: ''Yaşamak istiyoruz'' - Resim: 4

A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı, Filenin Sultanı Zehra Güneş de bu tepkilere katılan isimler arasındaydı. 

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