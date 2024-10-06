Zehra Güneş isyan bayrağını açtı: ''Yaşamak istiyoruz''
Türkiye'de her gün bir yenisi yaşanan kadın cinayetlerine isyan büyüyor. A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı Filenin Sultanı Zehra Güneş "yaşamak istiyoruz" diyerek isyan etti.
Yaşanan kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik istismarlarla ilgili ifşalara tepkiler büyüyor.
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Türkiye'de artık günde birden fazla kadın cinayeti işlenirken, son olarak İstanbul'da iki genç kızın korkunç bir şekilde katledilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu.
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Tüm Türkiye kadına ve çocuklara yönelik şiddete karşı tek ses olurken ünlü isimlerden de tepkiler peş peşe geldi.
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A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı, Filenin Sultanı Zehra Güneş de bu tepkilere katılan isimler arasındaydı.
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