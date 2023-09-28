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Zehra Güneş şampiyonluk pozuyla mest etti

Filenin Sultanları'nın başarılı ve güzel oyuncusu Zehra Güneş'in sosyal medyada yayınladığı zafer pozunu vatandaşlarla birlikte ünlüler de yorum yağmuruna tuttu.

Zehra Güneş şampiyonluk pozuyla mest etti - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan Filenin Sultanı güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medyadaki zafer pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

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Zehra Güneş şampiyonluk pozuyla mest etti - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajdaki pozlarıyla beğeni toplayan Güneş sosyal medya hesabından hayalini de açıklamış, Paris 2024 Olimpiyatları'nı hedeflediğini dile getirmişti.

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Zehra Güneş şampiyonluk pozuyla mest etti - Resim: 3

En son Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olduğu geceden bir pozunu paylaşan Güneş paylaşımına "ALTIN YAZ, hatırlanacak bir şey. Devam edecek..." notunu düştü.

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Zehra Güneş şampiyonluk pozuyla mest etti - Resim: 4

Güzel voleybolcunun paylaşımını beğenenler arasında Akasya Durağı ile hafızalara kazınan Sitare Akbaş, Survivor'da yarıştığı dönemde dikkat çeken Aşkım Burçe de yer aldı.

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