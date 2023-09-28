Zehra Güneş şampiyonluk pozuyla mest etti
Filenin Sultanları'nın başarılı ve güzel oyuncusu Zehra Güneş'in sosyal medyada yayınladığı zafer pozunu vatandaşlarla birlikte ünlüler de yorum yağmuruna tuttu.
A Milli Kadın Voleybol Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan Filenin Sultanı güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medyadaki zafer pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
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Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajdaki pozlarıyla beğeni toplayan Güneş sosyal medya hesabından hayalini de açıklamış, Paris 2024 Olimpiyatları'nı hedeflediğini dile getirmişti.
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En son Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olduğu geceden bir pozunu paylaşan Güneş paylaşımına "ALTIN YAZ, hatırlanacak bir şey. Devam edecek..." notunu düştü.
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Güzel voleybolcunun paylaşımını beğenenler arasında Akasya Durağı ile hafızalara kazınan Sitare Akbaş, Survivor'da yarıştığı dönemde dikkat çeken Aşkım Burçe de yer aldı.
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