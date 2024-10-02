Zehra Güneş sitem etti

"Sosyal medyadaki baskıyı hissediyor musun?" sorusuna cevap veren Zehra Güneş, "Sahada yaşadığımız baskılar, sosyal medyadakilerden çok daha büyük. Maalesef Ebrar, Hande ve ben 17 yaşından beri bu tür baskılarla baş etmeyi öğrendik. Eğer üst seviyede voleybol oynamak istiyorsanız, bu tür dış faktörleri görmezden gelmeyi bilmelisiniz. Çünkü bunlar sahadaki performansınızı etkilememeli. Sosyal medyada konuşanların baskısını hissetmiyorum çünkü onlar bugün konuşur, yarın susar. Ama ben işime devam ederim. İsmini bile bilmediğim birinin üzerimde baskı kurmasına asla izin vermem," ifadelerini kullandı.