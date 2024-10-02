Zehra Güneş sitem etti
Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medya üzerinden gelen baskılar sonrasında sitem etti.
2024 Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları ile tarihi bir başarıya imza atan Zehra Güneş, yeni sezon öncesi TRT Spor’a önemli açıklamalarda bulundu.
Özellikle sosyal medyada yaşanan baskılar üzerine konuşan Güneş, bu tür dış faktörlerin kendisini etkilemesine izin vermediğini belirtti.
"Sosyal medyadaki baskıyı hissediyor musun?" sorusuna cevap veren Zehra Güneş, "Sahada yaşadığımız baskılar, sosyal medyadakilerden çok daha büyük. Maalesef Ebrar, Hande ve ben 17 yaşından beri bu tür baskılarla baş etmeyi öğrendik. Eğer üst seviyede voleybol oynamak istiyorsanız, bu tür dış faktörleri görmezden gelmeyi bilmelisiniz. Çünkü bunlar sahadaki performansınızı etkilememeli. Sosyal medyada konuşanların baskısını hissetmiyorum çünkü onlar bugün konuşur, yarın susar. Ama ben işime devam ederim. İsmini bile bilmediğim birinin üzerimde baskı kurmasına asla izin vermem," ifadelerini kullandı.
Milletler Ligi'nde yaşadığı sakatlık ve olimpiyat performansı hakkında da konuşan Güneş, yaz döneminde hedefinin olimpiyatlara yetişmek olduğunu belirtti.