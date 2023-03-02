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Zehra Güneş yine mest etti... Ama bu sefer sadece güzelliğiyle değil

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz VakıfBank, Polonya ekibi LKS Commercecon ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde milli yıldızımız Zehra Güneş, yaptığı davranışla herkesi duygulandı.

Zehra Güneş yine mest etti... Ama bu sefer sadece güzelliğiyle değil - Resim: 1

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz VakıfBank, Polonya ekibi LKS Commercecon ile karşı karşıya geldi.

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Zehra Güneş yine mest etti... Ama bu sefer sadece güzelliğiyle değil - Resim: 2

 Vakıfbank Spor Sarayında oynanan karşılaşmada Vakıfbank, karşılaşmayı rakibine set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.

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Zehra Güneş yine mest etti... Ama bu sefer sadece güzelliğiyle değil - Resim: 3

Alınan bu sonuçla ardından Vakıfbank çeyrek finale adını yazdırarak İtalyan ekibi Vero Volley Milano'nun rakibi oldu.

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Zehra Güneş yine mest etti... Ama bu sefer sadece güzelliğiyle değil - Resim: 4

LKS Commercecon karşılaşması öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna, hayatını kaybeden, Rasus Kimya Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formasıyla çıktı.

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