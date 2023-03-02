Zehra Güneş yine mest etti... Ama bu sefer sadece güzelliğiyle değil
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz VakıfBank, Polonya ekibi LKS Commercecon ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde milli yıldızımız Zehra Güneş, yaptığı davranışla herkesi duygulandı.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz VakıfBank, Polonya ekibi LKS Commercecon ile karşı karşıya geldi.
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Vakıfbank Spor Sarayında oynanan karşılaşmada Vakıfbank, karşılaşmayı rakibine set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.
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Alınan bu sonuçla ardından Vakıfbank çeyrek finale adını yazdırarak İtalyan ekibi Vero Volley Milano'nun rakibi oldu.
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LKS Commercecon karşılaşması öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna, hayatını kaybeden, Rasus Kimya Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formasıyla çıktı.
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