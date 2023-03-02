Zehra Güneş yine mest etti... Ama bu sefer sadece güzelliğiyle değil

LKS Commercecon karşılaşması öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna, hayatını kaybeden, Rasus Kimya Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formasıyla çıktı.