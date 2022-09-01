0'dan 100'e 3 saniyede çıkıyor! İTÜ'lü öğrenciler yüzde yüz 100 elektrikli araç geliştirdi

Türkiye'nin büyük savunma sanayi firmalarının desteğiyle tasarımlarını gerçekleştirdiklerine işaret eden Baykal, "Ülkemizin büyük savunma sanayi firmalarıyla beraber çalıştık bu işi yaparken. Aslında üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneğiyle ortaya koyduğumuz bir çalışma oldu." dedi.