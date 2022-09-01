0'dan 100'e 3 saniyede çıkıyor! İTÜ'lü öğrenciler yüzde yüz 100 elektrikli araç geliştirdi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri tarafından Baykar ve Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle "Deha Tech BeElectric 02" isimli yüzde 100 elektrikli araç geliştirildi.
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Baykar, Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ, BMC, Zipkar ve Deha Tech gibi kurum ve firmaların desteğiyle geliştirilen 80 kilovatlık motora sahip araç, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.
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İTÜ Racing Takımı kaptanı da olan Baykal, farklı birçok departmandan oluşan 45 kişilik ekiplerinin çalışması sonucu "Deha Tech BeElectric 02" isimli aracın ortaya çıktığını anlattı.
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Türkiye'nin büyük savunma sanayi firmalarının desteğiyle tasarımlarını gerçekleştirdiklerine işaret eden Baykal, "Ülkemizin büyük savunma sanayi firmalarıyla beraber çalıştık bu işi yaparken. Aslında üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneğiyle ortaya koyduğumuz bir çalışma oldu." dedi.
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