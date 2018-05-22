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  3. 22 Mayıs 2018 12:35

10 yıl içinde tarihe karışacak 5 şey

Ünlü fütürist Michael McQueen, önümüzdeki 10 yıl içinde hayatımızdaki yerlerinde olacak 5 şeyi açıkladı.

10 yıl içinde tarihe karışacak 5 şey

iTUNES
Apple 17 yıldır kullanımda olan uygulaması iTunes'un fişini çekmeye hazırlandığı iddiası bir süredir basında kendisine sıklıkla yer buluyordu.

McQueen'a göre, iTunes'un fişini çekecek olan Apple tüm mesaisini Apple Music'e harcayacak.

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10 yıl içinde tarihe karışacak 5 şey

KREDİ KARTLARI
Yüz tanıma teknolojilerindeki gelişmelere dikkat çeken McQueen, 10 yıl içinde insanoğlunun ödeme yapmak için kredi kartı taşıma zorunluluğundan kurtulacağı iddiasında.

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10 yıl içinde tarihe karışacak 5 şey

OTOPARKLAR

Sürücüsüz otomobillerin sıklaşması ile otoparkların yok olacağını düşünen McQueen'a göre, 10 yıl içinde her 10 ABD'liden 9'u bu araçları tercih edecek.

Aynı yıl UBER gibi hizmetler toplumun yüzde 60'ı tarafından kullanılacak ve bu da otoparklara duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

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10 yıl içinde tarihe karışacak 5 şey

ÇAĞRI MERKEZLERİ

Yapay zekanın gelişişimi en çok çağrı merkezlerinde işsizliğe neden olacak.

İddianın sahibi McQueen, yapay zekaya sahip robotların çağrı merkezlerinin yerini alacağını ve bu tarz ofislere de ihtiyaç kalmayacağı görüşünde.

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