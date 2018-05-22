10 yıl içinde tarihe karışacak 5 şey

OTOPARKLAR



Sürücüsüz otomobillerin sıklaşması ile otoparkların yok olacağını düşünen McQueen'a göre, 10 yıl içinde her 10 ABD'liden 9'u bu araçları tercih edecek.



Aynı yıl UBER gibi hizmetler toplumun yüzde 60'ı tarafından kullanılacak ve bu da otoparklara duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak.