108 bin TL'lik iPhone için ne kadar vergi ödeniyor?
Türkiye, iPhone'un en pahalıya satıldığı ülke oldu. En üst özelliklere sahip iPhone 15 Pro Max'in fiyatı 107 bin 999 TL'ye ulaştı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye'den iPhone alan bir kişinin ne kadar vergi ödediğini hesapladı.
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en son model telefonu iPhone 15 serisi, Türkiye'de ilgi görmeye devam ediyor. Kurdaki yükseliş nedeniyle zam üstüne zam gelen iPhone fiyatları 100 bin lirayı aştı. En üst özelliklere sahip iPhone 15 Pro Max'in fiyatı 107 bin 999 TL'ye yükseldi.
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Telefonun bu fiyatının ne kadarının vergi olduğunu açıklayan vergi uzmanı Ozan Bingöl, cihazın vergisiz fiyatının 53 bin 40 TL olduğunu söyledi.
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Ancak vergiler işin içine girdiğinde iPhone 15 Pro Max'in fiyatı 54 bin 957 TL artıyor.
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Telefonun ana fiyatının da üstünde olan vergi oranlarını X hesabı üzerinden paylaşan Bingöl, sosyal medyanın da tartışma konusunu ateşledi.
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