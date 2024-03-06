108 bin TL'lik iPhone için ne kadar vergi ödeniyor?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en son model telefonu iPhone 15 serisi, Türkiye'de ilgi görmeye devam ediyor. Kurdaki yükseliş nedeniyle zam üstüne zam gelen iPhone fiyatları 100 bin lirayı aştı. En üst özelliklere sahip iPhone 15 Pro Max'in fiyatı 107 bin 999 TL'ye yükseldi.