2 milyon kişi gönüllü olmuştu ! 51. Bölge için geri adım
Dünyanın en gizemli yerlerinden biri olan ve uzaylılarla ilgili çalışmalar yürütüldüğü iddia edilen 51. Bölge internette ilginç bir kampanyaya konu olmuştu. Ancak 2 milyon kişinin gönüllü olduğu kampanyada geri adım atıldı.
Yıllardır gizemini koruyan ve içinde uzaylıların bulunduğu iddia edilen 51. Bölge'ye girmek için sosyal medyada başlatılan kampanya 2 milyon katılımcıya ulaşmıştı.
Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen kampanya için geri adım atıldı.
Facebook üzerinden başlatılan proje Facebook tarafından geri çekildi.
Ancak gelen tepkiler üzerine Facebook, sayfanın yanlışlıkla kullanımdan kaldırıldığını açıkladı ve sayfanın yeninden yayına alındığı bilgisini paylaştı.
51. BÖLGE UYDU FOTOĞRAFLARI İLE DEŞİFRE OLDU
Uydu fotoğraflarıyla Dünya’nın çeşitli bölgelerini internetten inceleme imkanı veren Google’ın yeni özelliği 51. Bölge üzerindeki tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.