  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Ağustos 2019 11:24

2 milyon kişi gönüllü olmuştu ! 51. Bölge için geri adım

Dünyanın en gizemli yerlerinden biri olan ve uzaylılarla ilgili çalışmalar yürütüldüğü iddia edilen 51. Bölge internette ilginç bir kampanyaya konu olmuştu. Ancak 2 milyon kişinin gönüllü olduğu kampanyada geri adım atıldı.

2 milyon kişi gönüllü olmuştu ! 51. Bölge için geri adım

Yıllardır gizemini koruyan ve içinde uzaylıların bulunduğu iddia edilen 51. Bölge'ye girmek için sosyal medyada başlatılan kampanya 2 milyon katılımcıya ulaşmıştı.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen kampanya için geri adım atıldı.

1/ 35
2 milyon kişi gönüllü olmuştu ! 51. Bölge için geri adım

Facebook üzerinden başlatılan proje Facebook tarafından geri çekildi.

Ancak gelen tepkiler üzerine Facebook, sayfanın yanlışlıkla kullanımdan kaldırıldığını açıkladı ve sayfanın yeninden yayına alındığı bilgisini paylaştı.

2/ 35
2 milyon kişi gönüllü olmuştu ! 51. Bölge için geri adım

51. BÖLGE UYDU FOTOĞRAFLARI İLE DEŞİFRE OLDU
Uydu fotoğraflarıyla Dünya’nın çeşitli bölgelerini internetten inceleme imkanı veren Google’ın yeni özelliği 51. Bölge üzerindeki tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.

3/ 35
2 milyon kişi gönüllü olmuştu ! 51. Bölge için geri adım

Teknoloji devi Google'ın 'timelapse' video özelliğine gelen yeni güncelleme ile artık kullanıcılar dünyanın herhangi bir yerinin uydu görüntülerini 1984'ten günümüze görebiliyor.

4/ 35
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM