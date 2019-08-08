2 milyon kişi gönüllü olmuştu ! 51. Bölge için geri adım

Yıllardır gizemini koruyan ve içinde uzaylıların bulunduğu iddia edilen 51. Bölge'ye girmek için sosyal medyada başlatılan kampanya 2 milyon katılımcıya ulaşmıştı.



Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen kampanya için geri adım atıldı.



