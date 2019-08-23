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  3. 23 Ağustos 2019 11:58

iPhone 11'in özelliği sızdı

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini henüz tanıtmadı ancak Bloomberg merakla beklenen modellerin özelliklerini okurlarıyla paylaştı.

iPhone 11'in özelliği sızdı

ABD merkezli teknoloji Devi Apple'ın önümüzdeki ay tanıtacağı yeni iPhone modellerinin özellikleri Bloomberg tarafından açıklandı.

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iPhone 11'in özelliği sızdı

Bloomberg, OLED ekranlı modellerin Pro isimlendirmesiyle geleceğini ve Pro modellerin en büyük odak noktasının geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lenslerini birleştiren üçlü kamera sistemi olacağını belirtti.

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iPhone 11'in özelliği sızdı

Bloomberg, iPhone 11 Pro yazılımının her lensten birer fotoğraf çekerek işlem sonucunda üç fotoğrafı da birleştirerek tek bir çıktı vereceği bilgisinin de altını çizdi.

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iPhone 11'in özelliği sızdı

EV FİYATINA iPHONE 11
ABD merkezli teknoloji devi Apple Eylül ayında iPhone 11 adını alması beklenen yeni iPhone modelini tanıtacak.

Ancak Rusya merkezli lüks aksesuar üreticisi Caviar, iPhone 11 modelleri için ön sipariş almaya şimdiden başladı.

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