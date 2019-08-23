iPhone 11'in özelliği sızdı
ABD'li teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini henüz tanıtmadı ancak Bloomberg merakla beklenen modellerin özelliklerini okurlarıyla paylaştı.
ABD merkezli teknoloji Devi Apple'ın önümüzdeki ay tanıtacağı yeni iPhone modellerinin özellikleri Bloomberg tarafından açıklandı.
Bloomberg, OLED ekranlı modellerin Pro isimlendirmesiyle geleceğini ve Pro modellerin en büyük odak noktasının geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lenslerini birleştiren üçlü kamera sistemi olacağını belirtti.
Bloomberg, iPhone 11 Pro yazılımının her lensten birer fotoğraf çekerek işlem sonucunda üç fotoğrafı da birleştirerek tek bir çıktı vereceği bilgisinin de altını çizdi.