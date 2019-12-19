2020'de internet kullanıcılarını bekleyen tehlike !
2020 yılında ön plana çıkacak siber saldırı trendlerine yönelik öngörüler açıklandı. 2020'de siber saldırıların artacağı ve özellikle yapay zeka destekli siber savunma araçlarının kullanılacağı belirtildi.
Fidye yazılımı ve DDoS saldırıları gibi klasik hale gelen siber saldırı çeşitlerinin yanı sıra IoT cihazlarına ve kişisel verilere yönelik tehditlerin artacağı sinyallerini veren 2019 yılı sona eriyor.
2020 yılında karmaşık yapıya sahip gelişmiş siber saldırıların daha da artacağı öngörülürken, gelişen teknolojilerin beraberinde yeni siber tehditleri de getireceği ve bu tehditlere karşı yapay zeka destekli siber savunma stratejilerinin kullanılacağı tahmin ediliyor.
1. Yapay zekanın siber güvenlikteki payı artacak.
Veri güvenliği ve Wi-Fi ağlarına yönelik saldırıları engellemek adına siber güvenlik önlemlerinde yapay zekadan fazlasıyla yararlanılacak.