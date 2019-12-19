2020'de internet kullanıcılarını bekleyen tehlike !

2020 yılında karmaşık yapıya sahip gelişmiş siber saldırıların daha da artacağı öngörülürken, gelişen teknolojilerin beraberinde yeni siber tehditleri de getireceği ve bu tehditlere karşı yapay zeka destekli siber savunma stratejilerinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

