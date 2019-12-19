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  3. 19 Aralık 2019 08:12

2020'de internet kullanıcılarını bekleyen tehlike !

2020 yılında ön plana çıkacak siber saldırı trendlerine yönelik öngörüler açıklandı. 2020'de siber saldırıların artacağı ve özellikle yapay zeka destekli siber savunma araçlarının kullanılacağı belirtildi.

2020'de internet kullanıcılarını bekleyen tehlike !

Fidye yazılımı ve DDoS saldırıları gibi klasik hale gelen siber saldırı çeşitlerinin yanı sıra IoT cihazlarına ve kişisel verilere yönelik tehditlerin artacağı sinyallerini veren 2019 yılı sona eriyor.

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2020'de internet kullanıcılarını bekleyen tehlike !

2020 yılında karmaşık yapıya sahip gelişmiş siber saldırıların daha da artacağı öngörülürken, gelişen teknolojilerin beraberinde yeni siber tehditleri de getireceği ve bu tehditlere karşı yapay zeka destekli siber savunma stratejilerinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

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2020'de internet kullanıcılarını bekleyen tehlike !

1. Yapay zekanın siber güvenlikteki payı artacak.
Veri güvenliği ve Wi-Fi ağlarına yönelik saldırıları engellemek adına siber güvenlik önlemlerinde yapay zekadan fazlasıyla yararlanılacak.

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2020'de internet kullanıcılarını bekleyen tehlike !

Siber güvenlik pazarında yapay zekanın pazar payının 2026 yılına kadar 38,2 milyar doları bulacağı öngörülüyor.

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