2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor!
2022'nin en önemli gök olayı, yılbaşı akşamı izlenebilecek. 31 Aralık 2022 gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülecek.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık, 2022'nin en önemli gök olayının, 31 Aralık gecesi yaşanacağını açıkladı.
Özışık, “Bütün gezegenleri bir arada görebilme, hatta görüntüleyebilme imkanı olacak. 31 Aralık akşamı hava iyi olduğu takdirde gün batımından sonra batı ufkuna baktığınızda 5 gezegeni çıplak gözle görme imkanı var. Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Mars gezegenleri. Teleskopu olanlar için aynı bölgede iki gezegen daha görülebilecek. Uranüs ve Neptün'ü de teleskopu olan meraklılar görebilir. 31 Aralık akşamı bu gezegenlerle birlikte Ay da gökyüzünde olacak" dedi.
5 gezegenin bir bölgeye toplanmasının 20-30 yılda bir denk gelebilecek bir şey olduğunu söyleyen Dr. Özışık, "Tabii ki birbirleri arasındaki uzaklık çok farklı. 23 Haziran'da da 5 gezegeni çıplak gözle izleyebileceğiz ama bugün doğumunda gerçekleşeceği için herkes tarafından izlenemeyebilir. Ama 31 Aralık yılın son günü ve gün batımında herkes tarafından rahatlıkla gözlenebilir" diye konuştu.
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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 2022 yılı Gök Olayları Yıllığı'nda da yer verilen gök olayı dışında, aylara göre de gökyüzünde parlak görülebilecek ve çıplak gözle izlenebilecek gezegenler yer alıyor.