2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor!

5 gezegenin bir bölgeye toplanmasının 20-30 yılda bir denk gelebilecek bir şey olduğunu söyleyen Dr. Özışık, "Tabii ki birbirleri arasındaki uzaklık çok farklı. 23 Haziran'da da 5 gezegeni çıplak gözle izleyebileceğiz ama bugün doğumunda gerçekleşeceği için herkes tarafından izlenemeyebilir. Ama 31 Aralık yılın son günü ve gün batımında herkes tarafından rahatlıkla gözlenebilir" diye konuştu.

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