3 boyutlu yazıcı ile bu sefer öyle bir şey bastılar ki...

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir parçası olan Ulusal Göz Enstitüsü'nden (NEI) bir araştırmacı ekibi, dış kan-retina bariyerini oluşturan hücrelerin bir kombinasyonunu, yani retinanın ışığa duyarlı fotoreseptörlerine yardım eden göz dokusunu "yazdırdı".