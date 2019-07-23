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  3. 23 Temmuz 2019 09:43

47 yıldır Ay'a neden gidilmiyor ? NASA'da çalışan Türk bilim insanı açıkladı

NASA'da çalışan Türk bilim insanı Umut Yıldız, 1972’den beri Ay’a gidilemiyor olmasının sebebini açıkladı.

47 yıldır Ay'a neden gidilmiyor ? NASA'da çalışan Türk bilim insanı açıkladı

Ay'a seyahat Apollo 11'in 50'nci yıl dönümü ile bir kez daha gündemde.

Ancak Ay'a ayık basılması kadar popüler olan bir konu daha var o da "neden 1972’den beri Ay’a gidilemiyor?" sorusu.

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47 yıldır Ay'a neden gidilmiyor ? NASA'da çalışan Türk bilim insanı açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli Türk bilim insanı Umut Yıldız Twitter hesabından yayınladığı yazı ile bu sorunun cevabını verdi.

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47 yıldır Ay'a neden gidilmiyor ? NASA'da çalışan Türk bilim insanı açıkladı

1970'li yıllarda Ay görevinin SSCB ile girilen siyasi mücadelenin bir parçası olduğunun altını çizen Yıldız, "Sovyetler pes ettikten sonra daha da ileri gidilmesi için bütçe ayrılmadı ve Ay öylece kaldı" dedi.

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47 yıldır Ay'a neden gidilmiyor ? NASA'da çalışan Türk bilim insanı açıkladı

Yıldız işin teknoloji tarafına bakıldığında; o günkü bir aleti, bugünkü bilgisayarlara yeniden bağlayarak aynen çalıştırılamayacağını belirtiliyor. Bu nedenle de Umut Yıldız “Ay’a gitmeyi unuttuk” diyor.

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