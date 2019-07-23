47 yıldır Ay'a neden gidilmiyor ? NASA'da çalışan Türk bilim insanı açıkladı
NASA'da çalışan Türk bilim insanı Umut Yıldız, 1972’den beri Ay’a gidilemiyor olmasının sebebini açıkladı.
Ay'a seyahat Apollo 11'in 50'nci yıl dönümü ile bir kez daha gündemde.
Ancak Ay'a ayık basılması kadar popüler olan bir konu daha var o da "neden 1972’den beri Ay’a gidilemiyor?" sorusu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli Türk bilim insanı Umut Yıldız Twitter hesabından yayınladığı yazı ile bu sorunun cevabını verdi.
1970'li yıllarda Ay görevinin SSCB ile girilen siyasi mücadelenin bir parçası olduğunun altını çizen Yıldız, "Sovyetler pes ettikten sonra daha da ileri gidilmesi için bütçe ayrılmadı ve Ay öylece kaldı" dedi.