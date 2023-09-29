50 bin TL'lik iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler

"İLK BİZ ALALIM DEDİK"

Yeni modele bir an önce sahip olmak isteyen Kenan Sarıkaya "Yeni çıkıyor. Bizde bir heves ettik. Alacağız buradan ve gideceğiz, sabah 08.00'e kadar mecbur buradayız. Erkenden gelip alalım dedik. İlk bize gelsin telefon. Bekleniyordu da telefon dedik ilk biz alalım. Dedik ki sabaha kadar oturacağız orada perişan oluruz orada bir de sandalye atalım bekleyelim. Sıkıntı olmasın uyursak da üstünde uyuyalım diye. İçecek kahve, çekirdek, cips herşeyimizle buradayız" diye konuştu.