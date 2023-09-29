50 bin TL'lik iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler
Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa çıktı. 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla iPhone sahibi olmak isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden mağaza önlerinde kuyruk oluşturdu.
ABD'li teknoloji devi Apple'ın son akıllı telefon modeli iPhone 15 ve serisinin satışı bugün itibarıyla Türkiye'de başladı. Yeni seriden ürün satın almak isteyenler ise sabahın ilk ışıklarıyla alışveriş merkezlerinin önünde sıraya girdi.
DHA'nın haberine göre, İstanbul'da Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilen cihazlar, çatıdan dağcı ekipmanlarıyla sarkan 2 kişi tarafından mağazaya indirildi. Hazırlanan görsel şov eşliğinde satışa sunulan yeni model cep telefonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
"BATMAN’DAN GELİYORUM"
Ünlü markanın, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan mağazasının önünde ise bir grup vatandaş sabah saat 08.00’deki açılış saatini bekledi. Batman ve Malatya’dan geldiklerini ifade eden Adnan Koşar "Ben Batman’dan geliyorum. Bu arkadaş Malatya’dan geliyor. Ben 1 hafta önce sipariş verdim. Başka bir marketten aldım. Sabah 06.00’ya kadar buradayız." dedi.
"İLK BİZ ALALIM DEDİK"
Yeni modele bir an önce sahip olmak isteyen Kenan Sarıkaya "Yeni çıkıyor. Bizde bir heves ettik. Alacağız buradan ve gideceğiz, sabah 08.00'e kadar mecbur buradayız. Erkenden gelip alalım dedik. İlk bize gelsin telefon. Bekleniyordu da telefon dedik ilk biz alalım. Dedik ki sabaha kadar oturacağız orada perişan oluruz orada bir de sandalye atalım bekleyelim. Sıkıntı olmasın uyursak da üstünde uyuyalım diye. İçecek kahve, çekirdek, cips herşeyimizle buradayız" diye konuştu.