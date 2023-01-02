50 bin yıl sonra bir ilk! Dünya'ya doğru yola çıktı

50 BİN YILDA BİR YAKLAŞIYOR

Resmi olarak C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan kuyruklu yıldız, her 50 bin yılda bir Güneş’in yörüngesinde dönüyor ve 1 Şubat 2023'te Dünya’ya en yakın yaklaşımını yapması bekleniyor.