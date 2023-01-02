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50 bin yıl sonra bir ilk! Dünya'ya doğru yola çıktı

Dünya'ya en son 50 bin yıl önce yaklaşan bir kuyruklu yıldız, yeniden Dünya'nın çok yakınına gelmeye hazırlanıyor.

50 bin yıl sonra bir ilk! Dünya'ya doğru yola çıktı - Resim: 1

Neandertallerin Dünya'yı dolaşmasından bu yana görülmeyen bir kuyruklu yıldız geri dönüş yolculuğuna hazırlanıyor.

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50 bin yıl sonra bir ilk! Dünya'ya doğru yola çıktı - Resim: 2

50 BİN YILDA BİR YAKLAŞIYOR

Resmi olarak C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan kuyruklu yıldız, her 50 bin yılda bir Güneş’in yörüngesinde dönüyor ve 1 Şubat 2023'te Dünya’ya en yakın yaklaşımını yapması bekleniyor.

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50 bin yıl sonra bir ilk! Dünya'ya doğru yola çıktı - Resim: 3

İLK AYRINTILI FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Bununla birlikte C/2022 E3 (ZTF), Mart ayında keşfedildi, ancak bilim insanları kısa bir süre önce, onun parlak yeşilimsi ışığını ve sarı renkli toz kuyruğunu ortaya çıkaran ilk ayrıntılı fotoğrafı çekti.

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50 bin yıl sonra bir ilk! Dünya'ya doğru yola çıktı - Resim: 4

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın 40 milyon kilometre ötede iken çıplak gözle görülebileceğini  açıkladı. 

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