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6 ay uzayda kalan Çinli taykonotlar Dünya'ya ulaştı

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki ‘Shenzhou-19’ taykonot ekibi, 6 aylık görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştı.

Kaynak: DHA
6 ay uzayda kalan Çinli taykonotlar Dünya'ya ulaştı - Resim: 1

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı’ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, dünya yörüngesinde kurulan Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonotlar Wang Haoze, Cai Xuzhe ve Song Lingdong’u taşıyan ‘Shenzhou-19’ uzay mekiği, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına indi.

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6 ay uzayda kalan Çinli taykonotlar Dünya'ya ulaştı - Resim: 2

Bugün sabah uzay istasyonundan ayrılan kapsül, yörünge çevresinde 5 kez dönerek 7,5 saatte Dünya'ya vardı.

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6 ay uzayda kalan Çinli taykonotlar Dünya'ya ulaştı - Resim: 3
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6 ay uzayda kalan Çinli taykonotlar Dünya'ya ulaştı - Resim: 4
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