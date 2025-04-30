6 ay uzayda kalan Çinli taykonotlar Dünya'ya ulaştı
Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki ‘Shenzhou-19’ taykonot ekibi, 6 aylık görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştı.
Kaynak: DHA
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı’ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, dünya yörüngesinde kurulan Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonotlar Wang Haoze, Cai Xuzhe ve Song Lingdong’u taşıyan ‘Shenzhou-19’ uzay mekiği, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına indi.
1 / 6
Bugün sabah uzay istasyonundan ayrılan kapsül, yörünge çevresinde 5 kez dönerek 7,5 saatte Dünya'ya vardı.
2 / 6
3 / 6
4 / 6