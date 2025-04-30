6 ay uzayda kalan Çinli taykonotlar Dünya'ya ulaştı

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı’ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, dünya yörüngesinde kurulan Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonotlar Wang Haoze, Cai Xuzhe ve Song Lingdong’u taşıyan ‘Shenzhou-19’ uzay mekiği, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına indi.