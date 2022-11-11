77 milyon yıllık tarihi servet müzayedede satılacak!
Müzayede evi Sotheby's'e göre, bir Tyrannosaurus rex kafatasının önümüzdeki ay müzayedede 20 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.
Müzayede evi yaptığı basın açıklamasında, Maximus olarak adlandırılan kafatasının türünün şimdiye kadar bulunan en eksiksizlerinden biri olduğunu belirterek, bunun "nadir ve önemli bir paleontolojik keşif" olduğunu söyledi.
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90 kilodan daha ağır ve 2 metre yüksekliğinde olan devasa kafatası, New York`ta bir satışta sunulduğunda müzayedede satılan en değerli fosillerden biri haline gelebilir .
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Müzayede evinin küresel bilim ve popüler kültür başkanı Cassandra Hatton, fosili "son derece nadir" olarak nitelendirerek, satışın "benzeri görülmemiş bir örnek" olduğunu söyledi.
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Müzayede evi, kazı alanının zamanla ciddi şekilde yıpranmış olması nedeniyle iskeletin geri kalanının büyük ölçüde erozyonla yok edildiğini söyledi.
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