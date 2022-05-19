A101 bombayı patlattı: Apple Türkiye fiyatından bile ucuz iPhone'lar satışta
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101, Apple Türkiye fiyatlarından ucuza iPhone satışına başladı.
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, ucuza iPhone satmaya başladı.
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19 Mayıs 2022 itibariyle sadece internet sitesi üzerinden satışa sunulan iPhone modelleri fiyat olarak da alıcısını memnun edecek.
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Döviz kurundaki yükseliş ve yüksek vergiler nedeniyle ülkemizde iPhone fiyatları el yakıyor. Özellikle iPhone 13'ün fiyatı dudak uçuklatıyor.
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A101 indirim kataloğunda yer alan bilgilere göre, A101'de satışa sunulan iPhone modellerinin fiyatı Apple Türkiye fiyatından bile ucuza satılıyor.
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