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  4. A101 bombayı patlattı: Apple Türkiye fiyatından bile ucuz iPhone'lar satışta

A101 bombayı patlattı: Apple Türkiye fiyatından bile ucuz iPhone'lar satışta

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101, Apple Türkiye fiyatlarından ucuza iPhone satışına başladı.

A101 bombayı patlattı: Apple Türkiye fiyatından bile ucuz iPhone'lar satışta - Resim: 1

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, ucuza iPhone satmaya başladı. 

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A101 bombayı patlattı: Apple Türkiye fiyatından bile ucuz iPhone'lar satışta - Resim: 2

19 Mayıs 2022 itibariyle sadece internet sitesi üzerinden satışa sunulan iPhone modelleri fiyat olarak da alıcısını memnun edecek. 

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A101 bombayı patlattı: Apple Türkiye fiyatından bile ucuz iPhone'lar satışta - Resim: 3

Döviz kurundaki yükseliş ve yüksek vergiler nedeniyle ülkemizde iPhone fiyatları el yakıyor. Özellikle iPhone 13'ün fiyatı dudak uçuklatıyor. 

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A101 bombayı patlattı: Apple Türkiye fiyatından bile ucuz iPhone'lar satışta - Resim: 4

A101 indirim kataloğunda yer alan bilgilere göre, A101'de satışa sunulan iPhone modellerinin fiyatı Apple Türkiye fiyatından bile ucuza satılıyor.

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