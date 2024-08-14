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  4. AI teknolojisi başka bir evrede: Yapay zekalı bilim insanı geliştirildi

AI teknolojisi başka bir evrede: Yapay zekalı bilim insanı geliştirildi

Japonya merkezli araştırma ve geliştirme şirketi 'Sakana AI', bilimsel keşif için ilk kez 'yapay zeka bilim insanı' sistemi oluşturdu.

AI teknolojisi başka bir evrede: Yapay zekalı bilim insanı geliştirildi - Resim: 1

Şirketin internet sitesinde paylaştığı blog yazısında, Foerster Laboratuarları, Oxford Üniversitesi ve bir çok diğer üniversite ile yapılan ortak çalışma sonucu ilk kez yapay zeka bilim insanının geliştirildiği duyuruldu.

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AI teknolojisi başka bir evrede: Yapay zekalı bilim insanı geliştirildi - Resim: 2

Yazıda, geliştirilen yapay zeka bilim insanının, bilimsel keşifler ve araştırmalar için makine öğrenim sistemi kullanabileceği belirtildi.

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AI teknolojisi başka bir evrede: Yapay zekalı bilim insanı geliştirildi - Resim: 3

'Yapay zeka bilim insanı' sisteminin var olan araştırmaları incelebilmesinin yanı sıra yeni araştırma fikirleri sunabileceği aktarılan yazıda, bu sistemin araştırmalar için kod yazabileceği de kaydedildi.

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AI teknolojisi başka bir evrede: Yapay zekalı bilim insanı geliştirildi - Resim: 4

Yazıda, sistemin araştırma sonuçlarını özetleyebileceği ve kendi ulaştığı bulguları bilimsel yazı olarak sunabileceği de açıklandı.

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