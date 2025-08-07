AKINCI TİHA, ALPAGUT'la ilk atış testini geçti!

Türkiye'nin roket ve füze merkezi ROKETSAN ile Türkiye'nin taktik mini İHA üretiminde öncü şirketi STM ortaklığında geliştirilen Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT testlerine devam ediyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)'na entegre edilen ALPAGUT, Sinop açıklarında deniz üzerinde yer alan hedef için başarıyla bırakıldı. Havada belli bir süre dolanarak hedef tespitini ve kıymetlendirmesini gerçekleştiren ALPAGUT, dalış yaparak testi başarıyla tamamladı. Hedefi tam isabetle vurduğu kara fırlatılma testleri sonrasında ALPAGUT, hava aracından güvenli ayrılma, kanat açma, seyrüsefer ve optik güdümlü testlerini başarıyla tamamlamış oldu.