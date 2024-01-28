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Alper Gezeravcı, Muşlu öğrencilerin deneyine başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Muşlu öğrencilerin propolisin etkilerini gözlemlemeyi amaçlayan "PRANET" deneyini gerçekleştirdi.

Alper Gezeravcı, Muşlu öğrencilerin deneyine başladı - Resim: 1

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'te kalacağı 14 gün boyunca üzerinde çalışacağı 13 deneyi plana uygun şekilde uygulamaya devam ediyor. 

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Alper Gezeravcı, Muşlu öğrencilerin deneyine başladı - Resim: 2

Gezeravcı, bugün Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin önerisi olan ve öğretmenleri Birsen Geçer'in proje yöneticisi olduğu Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET) deneyini hayata geçirdi. 

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Alper Gezeravcı, Muşlu öğrencilerin deneyine başladı - Resim: 3

Propolis, çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan, haricen kullanılmasında herhangi yan etkisi bulunmayan bir madde olarak biliniyor. 

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Alper Gezeravcı, Muşlu öğrencilerin deneyine başladı - Resim: 4

Deneyle, bilim misyonuyla propolis maddesinin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak.

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