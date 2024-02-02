Alper Gezeravcı uzayda yaptığı deneylerden kareler paylaştı
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yaptığı bitki deneylerinden yeni fotoğraflar paylaştı.
Gezeravcı deneylerle ilgili yaptığı paylaşımında, “Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz Dünya'nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor Attığımız her bir adım Dünya’mızın geleceği için” dedi.
Öte yandan Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 17.50’de ayrılacağı duyuruldu. Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, ekibin istasyondan ayrılışının canlı yayınlanacağı bildirildi.
Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek. Kapsülün ABD'de Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.
Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.