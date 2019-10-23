Aman dikkat ! Whatsapp'taki tehlike Türkiye'ye sıçradı
Sosyal medya devi Facebook bünyesindeki popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden yayılanan tehlike Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya'dan sonra Türkiye'ye de sıçradı.
Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban Türkiye oldu; WhatsApp'ta hızla yayılan tehlikeyi uzmanlar ortaya çıkardı.
Bu yılın başlarında yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle Whatsapp üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan’daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti.
Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve Ekim ayı itibarıyla yeniden 'hortladı'.