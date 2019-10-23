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  3. 23 Ekim 2019 14:23

Aman dikkat ! Whatsapp'taki tehlike Türkiye'ye sıçradı

Sosyal medya devi Facebook bünyesindeki popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden yayılanan tehlike Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya'dan sonra Türkiye'ye de sıçradı.

Aman dikkat ! Whatsapp'taki tehlike Türkiye'ye sıçradı

Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban Türkiye oldu; WhatsApp'ta hızla yayılan tehlikeyi uzmanlar ortaya çıkardı.

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Aman dikkat ! Whatsapp'taki tehlike Türkiye'ye sıçradı

Bu yılın başlarında yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle Whatsapp üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan’daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti.

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Aman dikkat ! Whatsapp'taki tehlike Türkiye'ye sıçradı

Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve Ekim ayı itibarıyla yeniden 'hortladı'.

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Aman dikkat ! Whatsapp'taki tehlike Türkiye'ye sıçradı

Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor.

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