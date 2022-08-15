Amiral gemileri karşı karşıya: En iyi bataryalı telefonlar belli oldu
2022'nin en güçlü telefonları oyun testine sokuldu. Testin sonuçları ise şaşırttı. Rakiplerine göre daha küçük bataryaya sahip olan iPhone 13 Pro Max zirveye yerleşti.
Akıllı telefon tüketicilerinin en büyük sorunu batarya. Telefonların güçleri günden güne artsa da bu cihazları beslemek oldukça zor. Bir YouTube kanalı amiral gemilerini oyun testine soktu.
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Testin sonuçları ise şaşırttı. Batarya boyutunun uzun süreli kullanımda tek etmen olmadığı ortaya çıktı.
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TechDroider isimli kanalın testine göre zirveyi iPhone 13 Pro Max aldı. Sadece 4352 mAh kapasitesine sahio bu telefonun işlemcisi o kadar verimli ki kendisinden çok faha fazla mAh değerine sahip telefonları geride bırakabildi.
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iPhone 13 Pro Max: 10 saat 35 dakika
Xiaomi 12 Pro: 9 saat 38 dakika
OnePlus 10 Pro: 9 saat 19 dakika
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