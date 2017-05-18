Android GO tanıtıldı ! İşte getireceği yenilikler
Google Android Go'yu tanıttı. Kullanıcılar Android GO ile neleri kullanabilecek, ne gibi farklılıklar yaşayacak ?
Google Android Go'yu resmen tanıttı. Peki Android GO ile kullanıcların hayatlarında neler değişecek. İşte Android GO ile gelecek yenilikler..
Google I/O 2017 etkinliği kapsamında teknoloji devi Google'ın önde gelen isimleri yenilikleri tanıttı. Söz konusu duyuruda en dikkat çeken şey ise Android Go oldu.
Google'dan yapılan açıklamaya bakılırsa Android Go ile giriş seviyesindeki bir telefonu kullanan kişiler daha iyi ve kaliteli bir akıllı telefon deneyimi yaşayacak.