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  3. 18 Mayıs 2017 21:22

Android GO tanıtıldı ! İşte getireceği yenilikler

Google Android Go'yu tanıttı. Kullanıcılar Android GO ile neleri kullanabilecek, ne gibi farklılıklar yaşayacak ?

Android GO tanıtıldı ! İşte getireceği yenilikler

Google Android Go'yu resmen tanıttı. Peki Android GO ile kullanıcların hayatlarında neler değişecek. İşte Android GO ile gelecek yenilikler..

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Android GO tanıtıldı ! İşte getireceği yenilikler

Google I/O 2017 etkinliği kapsamında teknoloji devi Google'ın önde gelen isimleri yenilikleri tanıttı. Söz konusu duyuruda en dikkat çeken şey ise Android Go oldu.

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Android GO tanıtıldı ! İşte getireceği yenilikler

Google'dan yapılan açıklamaya bakılırsa Android Go ile giriş seviyesindeki bir telefonu kullanan kişiler daha iyi ve kaliteli bir akıllı telefon deneyimi yaşayacak.

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Android GO tanıtıldı ! İşte getireceği yenilikler

Zira Google, Android Go ile giriş seviyesindeki modelleri Android O ile daha uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

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