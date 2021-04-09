Android kullanıcıları dikkat! Bu Netflix uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor
Andorid markette bulunan ve Netflix'te optimizasyon sağladığını iddia eden FlixOnline uygulamasının WhatsApp'ı ele geçirdiği ortaya çıktı.
Android tabanlı telefonlarda yeni bir kötü yazılım dolaşıyor. FlixOnline adı verilen uygulama Play Store'da da bulunuyor.
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Uygulama Netflix'in yayın servislerini düzenlediğini iddia ediyor. Ancak aynı zamanda WhatsApp uygulaması üzerinde de etkiye sahip.
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Uygulama sizin adınıza WhatsApp'ta mesajlara cevap veriyor. Bilgilerinizi başkalarıyla paylaşıyor.
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Siber güvenlik uzmanları FlixOnline uygulamasının WhatsApp konuşmalarını çalabileceğini de belirtiyor.
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