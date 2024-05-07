Android kullanıcıları dikkat: Kötü amaçlı bankacılık uygulamaları giderek artıyor

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARIN ETKİLENME ORANI YÜZDE 3

Coğrafi olarak, Afganistan, Türkmenistan ve Tacikistan gibi ülkeler, bu tür zararlı yazılımlarla en çok karşılaşan bölgeler olarak belirlendi. Türkiye'deki kullanıcıların bu tehditten etkilenme oranı ise yüzde 3 olarak kaydedildi.