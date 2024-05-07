Android kullanıcıları dikkat: Kötü amaçlı bankacılık uygulamaları giderek artıyor
Android kullanıcılarını hedef alan kötü amaçlı mobil bankacılık uygulamalarında gözle görülür bir artış yaşandı.
Kaspersky tarafından yapılan açıklamaya göre, gelişen finansal siber tehdit ortamının ayrıntılı analizini sunan yıllık Finansal Tehditler Raporu'nun 2023 sürümü yayınlandı.
Rapora göre, en yaygın mobil bankacılık Truva atı olan Bian.h, Android üzerinde gerçekleşen saldırıların yüzde 22'sini oluşturarak bu tehdidin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARIN ETKİLENME ORANI YÜZDE 3
Coğrafi olarak, Afganistan, Türkmenistan ve Tacikistan gibi ülkeler, bu tür zararlı yazılımlarla en çok karşılaşan bölgeler olarak belirlendi. Türkiye'deki kullanıcıların bu tehditten etkilenme oranı ise yüzde 3 olarak kaydedildi.
PC tabanlı finansal kötü amaçlı yazılımların etkilediği kullanıcı sayısında geçen yıl yüzde 11'lik düşüş gözlenirken, Ramnit ve Zbot gibi kötü amaçlı yazılım aileleri, etkilenen kullanıcıların yarısından fazlasına zarar vererek öne çıktı.