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Android kullanıcıları dikkat: Kötü amaçlı bankacılık uygulamaları giderek artıyor

Android kullanıcılarını hedef alan kötü amaçlı mobil bankacılık uygulamalarında gözle görülür bir artış yaşandı.

Android kullanıcıları dikkat: Kötü amaçlı bankacılık uygulamaları giderek artıyor - Resim: 1

Kaspersky tarafından yapılan açıklamaya göre, gelişen finansal siber tehdit ortamının ayrıntılı analizini sunan yıllık Finansal Tehditler Raporu'nun 2023 sürümü yayınlandı.

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Android kullanıcıları dikkat: Kötü amaçlı bankacılık uygulamaları giderek artıyor - Resim: 2

Rapora göre, en yaygın mobil bankacılık Truva atı olan Bian.h, Android üzerinde gerçekleşen saldırıların yüzde 22'sini oluşturarak bu tehdidin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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Android kullanıcıları dikkat: Kötü amaçlı bankacılık uygulamaları giderek artıyor - Resim: 3

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARIN ETKİLENME ORANI YÜZDE 3
Coğrafi olarak, Afganistan, Türkmenistan ve Tacikistan gibi ülkeler, bu tür zararlı yazılımlarla en çok karşılaşan bölgeler olarak belirlendi. Türkiye'deki kullanıcıların bu tehditten etkilenme oranı ise yüzde 3 olarak kaydedildi.

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Android kullanıcıları dikkat: Kötü amaçlı bankacılık uygulamaları giderek artıyor - Resim: 4

PC tabanlı finansal kötü amaçlı yazılımların etkilediği kullanıcı sayısında geçen yıl yüzde 11'lik düşüş gözlenirken, Ramnit ve Zbot gibi kötü amaçlı yazılım aileleri, etkilenen kullanıcıların yarısından fazlasına zarar vererek öne çıktı.

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