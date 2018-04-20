Antarktika'da gizemli dev cisim: Sırrı çözülemiyor

Eğer bu teori doğruysa, bu asteroit Dünya'daki deniz canlılarının yüzde 96'sını ve karalardaki canlıların yüzde 70'ini yok eden Permiyen-Triyas yokoluşu'na sebep olmuş olabilir. Fakat bu gibi olaylarda her zaman yaşandığı gibi internette dolaşan farklı teoriler var. Bazı komplo teorisyenleri bunun çok büyük çaplı bir UFO saldırısı ya da Hollow Earth denilen gizemli yeraltı dünyasına geçiş yapılan bir geçit olduğunu iddia ediyor.

