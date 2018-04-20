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  3. 20 Nisan 2018 10:20

Antarktika'da gizemli dev cisim: Sırrı çözülemiyor

Antarktika'da gizemli dev cisim: Sırrı çözülemiyor

Bilim insanları Güney Kutbu'nda buzulların altındaki devasa objenin görüntüleri karşısında şaşkına dönmüş durumda. Obje yaklaşık 245 kilometrelik bir alana yayılmış ve derinliği de 848 metreyi buluyor. Ancak sırrı hala çözülemedi!

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Antarktika'da gizemli dev cisim: Sırrı çözülemiyor

Bazı bilimciler bu objenin devasa bir asteroidin kalıntıları olabileceğini düşünüyor.

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Antarktika'da gizemli dev cisim: Sırrı çözülemiyor

Eğer bu teori doğruysa, bu asteroit Dünya'daki deniz canlılarının yüzde 96'sını ve karalardaki canlıların yüzde 70'ini yok eden Permiyen-Triyas yokoluşu'na sebep olmuş olabilir. Fakat bu gibi olaylarda her zaman yaşandığı gibi internette dolaşan farklı teoriler var. Bazı komplo teorisyenleri bunun çok büyük çaplı bir UFO saldırısı ya da Hollow Earth denilen gizemli yeraltı dünyasına geçiş yapılan bir geçit olduğunu iddia ediyor.

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Antarktika'da gizemli dev cisim: Sırrı çözülemiyor

İşte Antarktika'daki tuhaflığı gösteren o kırmızı bölge. Uydu verilerinden alınan bu görüntülerdeki sır perdesi henüz aralanabilmiş değil.

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