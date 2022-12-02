Antarktika'dan örnek toplayan Türk bilim insanları kötü haberi verdi

'GÖLE GİRİLİP ÖRNEKLER ALINDI’

RTEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Raif Kandemir, örnekleri ODTÜ'den Dr. Korhan Özkan ile birlikte Güney Shetland Adaları’ndaki Robert Adası'ndan aldıklarını belirterek “Örnekleri adanın üzerindeki 3 lagün ve buzul gölünden aldık. Gölün içerisine su geçirmeyen kıyafetlerle girilip tüpler gömülerek sediment yani tortu örnekleri alınıp değerlendirildi. Örneklerin içerisinde mikroplastiklere rastlandı. Antarktika’da da mikroplasiklerin olabileceğini ortaya çıkarttık. Zaten literatürde de Antarktika’daki mikroplastik kirliliği referanslara giriyor. Ne kadar da olsa kirlilik olabileceğini düşündüğümüz bir bölgeydi. Adanın üzerinde Şili’nin terk edilmiş bir üssü var ve burası aynı zamanda çok sayıda bilim insanının da ziyaret ettiği bir ada. Ancak mikroplastikler sadece insanlar tarafından getirilmiyor, rüzgarlar tarafından da kaynağından çok uzak bölgelere taşınabiliyor. Plastiklerin Antarktika’ya kadar taşınması; sedimentlerin, su kolonun hatta belki de balıkların bile içerisinde olması, bulgu anlamında belki bizim için iyi ama insanlık için çok kötü bir şey” dedi.