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Apple bombayı patlattı! işte indirime giren iPhone modelleri

Teknolojı devi Apple akıllı telefon fiyatlarında bombayı patlattı. B

Bu haber ‘iPhone’dan başka telefon almam’ diyenler için yüz güldürecek.

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İşte indirime gren iPhone telefon modelleri…

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iPhone XR 64 GB Fiyat: 6.249,91 TL Ekran boyutu: 6.1 inç RAM: 3 GB Batarya: 2.942 mAh. Kamera: 12MP Ön kamera: 7MP

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iPhone XR 64 GB Fiyat: 6.249,91 TL Ekran boyutu: 6.1 inç RAM: 3 GB Batarya: 2.942 mAh. Kamera: 12MP Ön kamera: 7MP

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