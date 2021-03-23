Apple bombayı patlattı! işte indirime giren iPhone modelleri
Teknolojı devi Apple akıllı telefon fiyatlarında bombayı patlattı. B
Bu haber ‘iPhone’dan başka telefon almam’ diyenler için yüz güldürecek.
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İşte indirime gren iPhone telefon modelleri…
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iPhone XR 64 GB Fiyat: 6.249,91 TL Ekran boyutu: 6.1 inç RAM: 3 GB Batarya: 2.942 mAh. Kamera: 12MP Ön kamera: 7MP
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iPhone XR 64 GB Fiyat: 6.249,91 TL Ekran boyutu: 6.1 inç RAM: 3 GB Batarya: 2.942 mAh. Kamera: 12MP Ön kamera: 7MP
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