Apple duyurdu: İşte iPhone SE'nin fiyatı ve özellikleri

Apple, "Peek Performance" ve "Performansımız Başlamak Üzere" diyerek 8 Mart etkinliğini duyurmuştu. Etkinlikte iPhone SE 3'ün yanı sıra 5G'li yeni iPad Air gibi ürünlerin tanıtılmasına yönelik bir beklenti oluşmuştu. Etkinlik öncesi son sızıntıları yapan kaynaklar, Apple'ın iPhone 13 ve iPhone 13 mini için yeni bir yeşil renk seçeneğini açıklayabileceğini gösterirken, yeni iPad Air'in yepyeni bir mor renk seçeneğine geleceğini öne sürmüşlerdi.

Nitekim herkesin merakla beklediği o etkinlik, saatler 21:00'ı gösterdiğinde başladı. Etkinliğin başında ilk olarak Apple CEO'su Tim Cook karşımıza çıktı, Apple TV+ içeriklerinden bahsetti. Cook, Apple TV+'a spor içerikleri geldiğini ve Friday Night Baseball içeriklerinin Apple TV+ üzerinden izlenebileceğini açıkladı.

iPHONE 13 AİLESİNE YENİ RENKLER GELDİ

Apple, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 13 ailesine yeni renk seçenekleri ekledi. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri iki farklı tona sahip yeşil renk seçeneğine kavuştu.

Yeşil renge sahip modellerin ülkemizde ön siparişi 18 Mart'ta başlayacak.