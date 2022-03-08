Apple duyurdu: İşte iPhone SE'nin fiyatı ve özellikleri
Apple bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlikte Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin üçüncü jenerasyonu tanıtıldı.
Apple, "Peek Performance" ve "Performansımız Başlamak Üzere" diyerek 8 Mart etkinliğini duyurmuştu. Etkinlikte iPhone SE 3'ün yanı sıra 5G'li yeni iPad Air gibi ürünlerin tanıtılmasına yönelik bir beklenti oluşmuştu. Etkinlik öncesi son sızıntıları yapan kaynaklar, Apple'ın iPhone 13 ve iPhone 13 mini için yeni bir yeşil renk seçeneğini açıklayabileceğini gösterirken, yeni iPad Air'in yepyeni bir mor renk seçeneğine geleceğini öne sürmüşlerdi.
Nitekim herkesin merakla beklediği o etkinlik, saatler 21:00'ı gösterdiğinde başladı. Etkinliğin başında ilk olarak Apple CEO'su Tim Cook karşımıza çıktı, Apple TV+ içeriklerinden bahsetti. Cook, Apple TV+'a spor içerikleri geldiğini ve Friday Night Baseball içeriklerinin Apple TV+ üzerinden izlenebileceğini açıkladı.
iPHONE 13 AİLESİNE YENİ RENKLER GELDİ
Apple, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 13 ailesine yeni renk seçenekleri ekledi. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri iki farklı tona sahip yeşil renk seçeneğine kavuştu.
Yeşil renge sahip modellerin ülkemizde ön siparişi 18 Mart'ta başlayacak.
MERAKLA BEKLENEN YENİ iPHONE SE TANITILDI! İŞTE YENİ iPHONE SE'NİN ÖZELLİKLERİ
Apple etkinlikte sonunda uzun bir süredir konuşulan yeni iPhone SE'yi tanıttı.
A15 Bionic işlemcisi ile gelen yeni iPhone SE'nin tasarımı önceki model ile neredeyse aynı. Grafikleri daha da gelişen ve hızlanan Touch ID (parmak izi okuyucu) destekli yeni iPhone SE, 3 farklı renk seçeneğine sahip.
5G desteği ile gelen 4.7 inç retina ekranlı iPhone SE'de pil konusunda da geliştirmeler yapılmış durumda. Ancak telefonun tek arka kamerası var o da 12 MP çözünürlüğünde.
YENİ iPHONE SE'NİN FİYATI
Apple, yeni iPhone SE'nin fiyatını 429 dolar olarak açıkladı. Tabii bu modelin başlangıç fiyatı.
YENİ iPHONE SE'NİN TÜRKİYE FİYATI DA BELLİ OLDU
iPhone SE'nin fiyatı ülkemizde 10.999 TL'den başlıyor. 64 GB'lık modelin fiyatı 10.999 TL iken, 128 GB'lık modelin fiyatı 11.899 TL, 256 GB'lık modelin fiyatı 13.699 TL olarak karşımıza çıkıyor. Apple Türkiye yeni iPhone SE'nin ön sipariş tarihini 18 Mart olarak, satış tarihini ise 25 Mart olarak belirlemiş durumda.
M1'Lİ YENİ iPAD AIR TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ
Apple, yeni iPhone SE'nin ardından yeni iPad Air'in de tanıtımını gerçekleştirdi.